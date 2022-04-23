الأمن العام: دعم المتسولين يساعد على استمرار أعمالهم غير القانونية

الرياض(صدى):

أوضح الأمن العام، أن دعم المتسولين يساعد على استمرار أعمالهم غير القانونية وانتشارها.

وواصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام، في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن المتسولين على الرقم “911” بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و”999″ في جميع مناطق المملكة، مع التشديد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها