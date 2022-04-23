منها نخل الأميرة منيرة بنت عبدالرحمن.. مساعد بن سيار يذكر صفقات والده الراحل (فيديو)

الرياض(صدى):

تحدث مساعد بن محمد بن سيار ابن الراحل محمد بن سيار عن صفقات بيع وشراء قام بها والده، مبيناً أن

‏أول صفقة كانت شراء “نخل الأميرة منيرة بنت عبدالرحمن” وعندما علم الملك عبدالعزيز قام باستدعاء والده.

وقال مساعد :” كان والدي جرئ جدا في عمليات البيع والشراء، وأول صفقة اشتراها نخل الأميرة منيرة بنت عبدالرحمن، أخت الملك عبد العزيز وكانت مساحتها ٤٠٠ ألف متر ب٧٠٠ ألف ريال”.

وأضاف” بعدها قام والدي بشراء منطقة في خبيرة، خارج حدود الرياض، اشتراها والدي من الأمير محمد، وكانت مساحتها تقريباً ٣٠٠ ألف متر ”