حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-32 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30كم/ساعة وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.