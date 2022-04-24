الإطاحة بعدد من المتسولين في مكة..أحدهم وضع ابنه على كرسي متحرك

مكة المكرمة(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، من القبض على عدد من المقيمين والمواطنين المخالفين خلال ممارستهم التسول.

ومن بين المقبوض عليهم مقيما من الجنسية الهندية يستعطف المصلين في ساحات الحرم المكي للتسول منهم، وزائرا من الجنسية المغربية يقوم بالتسول بطريقة مباشرة بجوار المسجد الحرام واستعطاف المصلين.

كما تم ضبط مخالفا من الجنسية اليمنية يستخدم عكازين لإيهام الناس بوجود إعاقة لديه للتسول منهم، وآخر يستغل ابنه القاصر في أعمال التسول من خلال وضعه على كرسي متحرك بجوار أحد المحلات رغم تمتعه بصحة ممتازة.

وألقي القبض أيضا على مواطن يقوم بالتسول المباشر في أحد المساجد، ومخالفة من الجنسية التشادية تتسول بطريقة مباشرة، ومقيمة من الجنسية اليمنية تتسول بطريقة مباشرة بجانب أحد المحلات التجارية.

يذكر أن الأمن العام دعا إلى الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة، مع التشديد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها