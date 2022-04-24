أسعار العملات مقابل الريال اليوم

الرياض(صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.05036، العملة مقابل الريال الواحد 0.24689

– الدولار: 3.75056، العملة مقابل الريال الواحد 0.26663

– درهم إماراتي: 1.02109، مقابل الريال الواحد 0.97935

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.72346

– دينار أردني: 5.28999، مقابل الريال الواحد 0.18904

– دينار كويتي: 12.25445 مقابل الريال الواحد 0.08148

– دينار بحريني: 9.93311، مقابل الريال الواحد 0.10078

– الريال القطري: 1.03009، مقابل الريال الواحد 0.97079

-الدرهم المغربي: 0.38158مقابل الريال الواحد 2.62336

– الجنيه المصري: 0.20171، مقابل الريال الواحد 4.95772