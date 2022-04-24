شركة الفنار تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الفنار، المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول تخطيط الأعمال المالية: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أخصائي وسائل الإعلام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الاتصالات)، استشاري تقني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، أو تقنية المعلومات).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 21 إبريل 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الفنار