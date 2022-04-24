1000 مستفيد يوميًا من خدمات الترجمة بالمسجد النبوي

المدينة المنورة(صدى):

تعمل الوكالة المساعدة للغات والترجمة على تقديم خدماتها لزوار المسجد النبوي من خلال توعيتهم وإرشادهم والإجابة على استفساراتهم في عدة مواقع في ساحات المسجد النبوي.

كما تقدم لهم خدمة التواصل الميداني المباشر مع زوار المسجد لغير المتحدثين باللغة العربية عن طريق مترجمين يتناوبون بعدة مواقع في الساحات.

ويتواصل المترجمون مع الزوار بأكثر من 10 لغات، كاللغة الإنجليزية والأوردية والفارسية والصينية والبنغالية والروسية والتركية وغيرها.

ويستفيد من خدمة التواصل ما تجاوز أكثر من 1000 مستفيد يومياً خلال شهر رمضان المبارك.