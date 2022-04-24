الصحة: تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 205 حالة ووفاة حالتين.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا 753417 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 48 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما وصل إجمالي حالات التعافي 740672 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9078 حالة.

وأوصت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.