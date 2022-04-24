تحديد موقف حجازي من كلاسيكو الهلال 

طلال الغامدي(صدى):

تكشفت معلومات عن موقف اللاعب المصري أحمد حجازي من المشاركة في مواجهة فريقه المرتقبة أمام نظيره الهلال.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن أحمد حجازي سيعود للمشاركة مجددًا مع نادي الاتحاد بداية من مواجهة الهلال بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وفق “الرياضية”.

ومن المقرر أن أحمد حجازي سيبدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال الأسبوع الجاري على أن يكون جاهزًا لمواجهة الهلال.

ويواجه الاتحاد، الهلال 15 مايو المقبل ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.