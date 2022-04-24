الحصيني يتوقع: غبار كثيف يصل الرياض قبل منتصف الليل

الرياض(صدى):

كشف خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن حالة الطقس، قائلا:”حالة غبار متوسط إلى كثيف يصل العاصمة الرياض قبل منتصف الليل”.

وأشار عبدالعزيز الحصيني، إلى وجود السحب الرعدية الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد 23 رمضان 1443هـ على أجزاء من مناطق الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض وشرق مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وشمال الشرقية.

وتابع:”غبار من متوسط إلى كثيف واحتمال يصل العاصمة الرياض قبل منتصف هذه الليلة إلا أن يصرفه الله”.