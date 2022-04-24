العيسي: العمل في النصر فوضوي ويحتاج لمدير فريق سعودي

طلال الغامدي(صدى):

قال لاعب فريق نادي النصر سابقا، إبراهيم العيسى، أن الوضع الحالي في نادي النصر يعد فوضي، ويحتاج لمدير فريق سعودي.

ونصح إدارة النصر بأن يستقر على مدير فني مع منح هذا المدير المدة الكافية للعمل مع الفريق، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه لقناة “24 الرياضية”.

وأضاف أن النصر مستقصدًا” من الحكام، مستشهدا على ذلك بما حدث في مباراة الاتحاد في الدوري عندما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة للاتحاد، وتم طرد تاليسكا، وكان من المفترض أن يتم طرد فهد المولد، لذا فأن النصر ظُلم في الفترة الحالية.