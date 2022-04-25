أبطال آسيا.. حسابات معقدة وشائكة أمام التعاون والفيصلي

نواف السالم(صدى):

في الوقت الذي ضمن فيه فريقا الهلال والشباب التأهل رسمياً إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية؛ يشتد صراع الحصول على البطاقات الثلاث لأصحاب الترتيب الثاني في المجموعات الخمس، في ظل تقارب النقاط بانتظار جولة الحسم الأخيرة التي ستنطلق غدا الثلاثاء.

وعلى الرغم من صعود الهلال المبكر إلى الأدوار الإقصائية، فإنه سيحتاج للفوز أو التعادل أو حتى الخسارة أمام الريان القطري بفارق أقل من 4 أهداف في المباراة السادسة والأخيرة، من أجل تأهله في المركز الأول.

وبالنسبة لفريق التعاون لديه فرصة للصعود ضمن أفضل 3 فرق أصحاب المركز الثاني في المجموعات الخمس؛ حيث إنه سيواجه باختاكور الأوزبكي في الجولة السادسة والأخيرة، وفي حال انتصاره فإنه سيصل إلى النقطة العاشرة، ووقتها سيحتاج لخسارة أو تعادل فريقين من بين الريان عندما يواجه الهلال، وشباب الأهلي في مواجهته أمام فولاذ، والقوة الجوية ضد مومباي سيتي، وناساف كارشي أمام الوحدات الأردني.

ويلتقي المتصدر الحالي الفيصلي، السد القطري، وفي حال تعثره قد يفقد فرصة بلوغ الدور المقبل رغم امتلاكه لـ 9 نقاط.