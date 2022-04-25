أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.04472، العملة مقابل الريال الواحد 0.24719
– الدولار: 3.75075، العملة مقابل الريال الواحد 0.26661
– درهم إماراتي: 1.02114، مقابل الريال الواحد 0.97930
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71999
– دينار أردني: 5.29026، مقابل الريال الواحد 0.18903
– دينار كويتي: 12.27356 مقابل الريال الواحد 0.08148
– دينار بحريني: 9.94864، مقابل الريال الواحد 0.10062
– الريال القطري: 1.03014، مقابل الريال الواحد 0.97074
-الدرهم المغربي: 0.38219مقابل الريال الواحد 2.61916
– الجنيه المصري: 0.20168، مقابل الريال الواحد 4.95882
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