مشروع نيوم يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وأوضحت الإدارة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مشروع/ منطقة الطاقة، مهندس أول الفيضانات، أخصائي محلل صنع المكان والحركة، مدير العقود، مدير هندسة بيانات مشروع المياه، مسؤول امتثال صناعة المياه، قائد مشروع/ المياه، قائد أعمال المشاريع، قائد مياه الإطفاء.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 24 إبريل 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مشروع نيوم