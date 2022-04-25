وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بمكة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، عن توفر 39 وظيفة مؤقتة (رجال / نساء) لموسم الحج 1443هـ، لحملة (الثانوية فأعلى).

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: وظائف طبية (عدة تخصصات)، أخصائي خدمات طبية طارئة، فني خدمات طبية طارئة، أخصائي علاج تنفسي، أخصائي تخدير، صيدلي، أخصائية علاج طبيعي، أخصائي أشعة، أخصائي صحة عامة، أخصائي / فني تمريض (تجبير)، مساعد طبيب أسنان، فني تقنية قلب، فني اتصالات، فني تقنية معلومات، صيدلي (إدارة الإمداد والتموين)، رجل سلامة، سائق.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1443/09/24هـ الموافق 2022/04/25م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/10/04هـ الموافق 2022/05/05م، عبر موقع مستشفى قوى الأمن بمكة .