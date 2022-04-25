الصحة: تسجيل 109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، عن تسجيل 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 199 حالة ووفاة حالة واحدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا 753526 حالة، بينما عدد الحالات الحرجة 43 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما وصل إجمالي حالات التعافي 740871 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9079 حالة.

وأوصت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.