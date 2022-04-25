كريم بنزيمة يستعد لمواجهة مانشستر سيتي بترسانته الهجومية 

وكالات(صدى):

يستعد لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة لمواجهة مانشستر سيتي الذي يعوّل على ترسانته الهجومية، وذلك بعد ثلاثيته ضد كل من باريس سان جيرمان وتشيلسي، وهدفه الحاسم ضد الأخير في إياب ربع النهائي.

ويعد الحديث عن غياب رقم 9 حقيقي في سيتي، غريبًا بعد الرباعية والتمريرة الحاسمة للبرازيلي غابريال جيسوس ضد واتفورد “5-1″، في الدوري المحلي الذي يتصدره فريقه بفارق نقطة أمام ليفربول.

ويعتمد أسلوب اللعب هجوميًا على “رقم 9 وهمي” أصبح من العلامات الفارقة للمدرب الإسباني جوزيب غوارديولا أينما ذهب، سواء استخدمه بشكل متقطع أو منتظم.

في سيتي، لم يحتكم مدرب برشلونة وبايرن ميونخ الألماني السابق إلى هذا الأسلوب إلا مجبرًا بسبب الإصابات المتكررة التي لاحقت هدافه المعتزل حاليًا الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، وأصبحت الخطة “باء” تدريجياً الخطة “ألف” بالنسبة للإسباني.