شاهد.. أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد بأحجام كبيرة على بيشة 

أبها(صدى):

وثق مقطع فيديو، أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد بأحجام كبيرة على بيشة بمنطقة عسير.

وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن عن استمرار الحالة المطرية حتى أيام عيد الفطر المبارك، على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية.

وكان مركز الأرصاد، توقع أن تتأثر مناطق “عسير، والباحة، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، والشرقية، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية”، بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.