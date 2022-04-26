الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت الهيئة الملكية عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية شاغرة في الجبيل و ينبع.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة.
١- أخصائي دعم تقني (الجبيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
2- فني تقنية معلومات (الجبيل):
– درجة الدبلوم في تخصص (صيانة الحاسب، صيانة الشبكات) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- مُحلل دعم تقني (الجبيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- أخصائي دراسات بيئية (ينبع):
– درجة البكالوريوس في تخصص (العلوم البیئیة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
5- أخصائي إدارة علاقات الشركاء (الجبيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
– أخصائي إدارة خدمات تقنية المعلومات (الجبيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
7- مُحلل مراقبة حياة بحرية وفطرية (ينبع):
– درجة البكالوريوس في تخصص (العلوم البیئیة، العلوم البحرية) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
8- أخصائي دعم تطبيقات (الجبيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
9- مُحلل جودة هواء وأرصاد جوية (ينبع):
– درجة البكالوريوس في تخصص (العلوم البیئیة، علوم المناخ) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
10- مطوّر تطبيقات (الجبيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
11- مُستشار قانوني (ينبع):
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، الشريعة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
12- مُنسق خدمات صناعية (الجبيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
13- مُنسق خدمات تجارية (الجبيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
14- مُنسق استثمارات / اخصائي استثمارات (الجبيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
15- أخصائي تطوير الأعمال (الجبيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية، الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
– أخصائي تطوير خدمات لوجستية (الجبيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
17- مهندس ميكانيكي (ينبع):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
18- أخصائي تكامل صناعي (الجبيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
19- مُشرف تصاميم (ينبع):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المعمارية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
20- أخصائي تأمين (ينبع):
– مؤهل مناسب في مجال التأمين ودرء المخاطر أو إدارة اعمال.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
21- مهندس مدني (ينبع):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
21- مهندس مشروع (ينبع):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية، الهندسة الانشائية) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/09/24هـ الموافق 2022/04/25م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع
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