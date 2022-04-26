الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة الملكية عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية شاغرة في الجبيل و ينبع.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة.

١- أخصائي دعم تقني (الجبيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

2- فني تقنية معلومات (الجبيل):

– درجة الدبلوم في تخصص (صيانة الحاسب، صيانة الشبكات) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

3- مُحلل دعم تقني (الجبيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- أخصائي دراسات بيئية (ينبع):

– درجة البكالوريوس في تخصص (العلوم البیئیة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

5- أخصائي إدارة علاقات الشركاء (الجبيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– أخصائي إدارة خدمات تقنية المعلومات (الجبيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

7- مُحلل مراقبة حياة بحرية وفطرية (ينبع):

– درجة البكالوريوس في تخصص (العلوم البیئیة، العلوم البحرية) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

8- أخصائي دعم تطبيقات (الجبيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

9- مُحلل جودة هواء وأرصاد جوية (ينبع):

– درجة البكالوريوس في تخصص (العلوم البیئیة، علوم المناخ) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

10- مطوّر تطبيقات (الجبيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

11- مُستشار قانوني (ينبع):

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، الشريعة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

12- مُنسق خدمات صناعية (الجبيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

13- مُنسق خدمات تجارية (الجبيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

14- مُنسق استثمارات / اخصائي استثمارات (الجبيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

15- أخصائي تطوير الأعمال (الجبيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية، الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– أخصائي تطوير خدمات لوجستية (الجبيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

17- مهندس ميكانيكي (ينبع):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

18- أخصائي تكامل صناعي (الجبيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

19- مُشرف تصاميم (ينبع):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المعمارية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

20- أخصائي تأمين (ينبع):

– مؤهل مناسب في مجال التأمين ودرء المخاطر أو إدارة اعمال.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

21- مهندس مدني (ينبع):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

21- مهندس مشروع (ينبع):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية، الهندسة الانشائية) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/09/24هـ الموافق 2022/04/25م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع

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