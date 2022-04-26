الموارد البشرية تعلن إيداع معونة شهر رمضان اليوم

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إيداع معونة شهر رمضان المبارك، اليوم الثلاثاء، وذلك بشكل تدريجي.

وردت الموارد البشرية على أحد الاستفسارات، بأنه: سيتم إيداع معونة شهر رمضان المبارك بشكل تدريجي هذا اليوم لمن صدرت نتيجة الأهلية (مؤهل) في الدفعة الخامسة، ويتم التحقق من أهلية المستفيدين بشكل شهري وفي حال كانت حالة الأهلية (غير مؤهل) يمكنك إعادة تقديم الطلب بعد تصحيح البيانات أو تقديم إعتراض.

ويأتي ذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

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