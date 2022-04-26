توضيح من الطيران المدني بشأن أسعار تذاكر السفر الداخلي

رافع فريح(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، بيانا توضيحيا بشأن أسعار تذاكر السفر الداخلي، مشيرة إلى أنها لاحظت مؤخرا تغيرا في نمط أسعار بعض فئات التذاكر الجوية.

وقالت الهيئة في بيانها إنها تابعت باهتمام ما يتداول من معلومات عن أسعار تذاكر السفر الجوي الداخلي، ونتيجة لذلك اتخذت الهيئة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الطيران المدني في المملكة حزمة من الإجراءات المباشرة.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءا سينتج عنها مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات، بهدف ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين وتعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي، والتأكيد على أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى تلتزم بها الهيئة.