‏بالفيديو.. الشمراني: لماذا يطلب الصرامي الآن من النصراويين أن لا يبحثوا عن حقوقهم؟!

ماجد محمد(صدى):

قال الناقد الرياضي أحمد الشمراني، أن الإعلامي سعود الصرامي ذكر أن محمد كنو وقع مع النصر وأنه تم إيداع 9 مليون، متسائلًا لماذا الآن يطلب من النصراويين أن لا يبحثوا عن حقوقهم؟!

وأوضح أحمد الشمراني، خلال برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”، أن سعود الصرامي أكد أيضًا أن هناك صورًا تدعم توقيع كنو للنصر، لافتًا إلى أنه ذكر كذلك أن هناك أدلة جديدة، فيما أضاف الشمراني أن هناك عقوبات قد تطال كنو والتي ربما تصل إلى الإيقاف 6 أشهر.