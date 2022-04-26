أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.02557، العملة مقابل الريال الواحد 0.24840

– الدولار: 3.75108، العملة مقابل الريال الواحد 0.26659

– درهم إماراتي: 1.02123، مقابل الريال الواحد 0.97921

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71406

– دينار أردني: 5.29073، مقابل الريال الواحد 0.18901

– دينار كويتي: 12.26993 مقابل الريال الواحد 0.08150

– دينار بحريني: 9.94879، مقابل الريال الواحد 0.10052

– الريال القطري: 1.03023، مقابل الريال الواحد 0.97056

-الدرهم المغربي: 0.37933مقابل الريال الواحد 2.63623

– الجنيه المصري: 0.20209، مقابل الريال الواحد 4.94823