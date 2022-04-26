أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.02557، العملة مقابل الريال الواحد 0.24840
– الدولار: 3.75108، العملة مقابل الريال الواحد 0.26659
– درهم إماراتي: 1.02123، مقابل الريال الواحد 0.97921
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71406
– دينار أردني: 5.29073، مقابل الريال الواحد 0.18901
– دينار كويتي: 12.26993 مقابل الريال الواحد 0.08150
– دينار بحريني: 9.94879، مقابل الريال الواحد 0.10052
– الريال القطري: 1.03023، مقابل الريال الواحد 0.97056
-الدرهم المغربي: 0.37933مقابل الريال الواحد 2.63623
– الجنيه المصري: 0.20209، مقابل الريال الواحد 4.94823
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