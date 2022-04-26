المسند يتوقع ضعف الحالة المطرية

الرياض(صدى):

‏أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أنه متوقع اليوم الثلاثاء أن تضعف الحالة أكثر من يوم أمس.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم قد تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من جنوبي الحدود الشمالية شرقي حائل وربما شرقي القصيم، وأجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، عسير، الباحة، جازان.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل ، القصيم، الرياض والشرقية.

وأشار إلى أنها تمتد إلى أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة.