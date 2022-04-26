بالفيديو.. شمس الكويتية تكشف أسباب طلاقها وعدم انجابها

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفنانة شمس الكويتية عن أسباب طلاقها، قائلة:” أنها لن تبحث عن الزواج وهذا سبب الطلاق” لافتة إلى أنها كان لديها مشكلة صحية في الإنجاب ولكنها عالجتها بنفسها.

وأشارت الفنانة في مداخلة على برنامج ” غبقة للفجر” إلى نفسها قائلةً:” أنا سأكون أم عظيمة لكن لا أرى الأب عظيم، فما رح أتحمل هذه المسؤولية ، لأن مسؤولية تربية الطفل لازم تكون مشتركة بين أب عظيم وأم عظيمة “.

وتابعت :” أمي عايشة معاي بقلق طول الوقت لخوفها من لساني” وعن سؤال الإعلامية فجر السعيد حول تفكيرها لانجاب طفل لتسعد والدتها، ردت قائلة :” تخيلي أجيب طفل أنا مو مقتنعة إن عنده الأب اللي ما رح يخليه شخصية عظيمة عشان أرضى أمي تخيلي بس “.

وأضافت:” أنها لا تريد أن ترضي والدتها بشيء يخالف أوامر الله عز وجل، فهي ترضيها بشيء يرضي الله وليس إنجاب أطفال، بدون وجود أب عظيم يشارك بتربيتهم “.