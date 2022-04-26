بالفيديو.. ما يحدث في غرفة العمليات الطبية في وقت السحور والإفطار

الرياض(صدى):

نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون فيديو يوضح ما يحدث بغرفة العمليات الطبية في وقت السحور والإفطار؛ وكيف يجري العمل.

حيث أوضح الدكتور فهد القحطاني، طبيب التخدير الميقيم بمستشفى الملك سلمان في الفيديو، أن هناك حالات حرجة تستقبلها المستشفى قبل الإفطار بنصف ساعة أو أقل، ويمكن أن تظل العملية لمدة 3 ساعات .

وقال الدكتور عبدالعزيز الخالدي رئيس قسم العمليات:” أنهم استقبلوا حالة كانت قبل الإفطار بساعة وكانت حادث مروري، مما تطلب تدخل جراحي عاجل لانقاذ حالة المريض على الفور وتم مباشرة الحالة وإجراء العملية “.

وأضاف حسني سنبل رئيس مبنى التخدير :” أنهم في سنة من السنوات اضطروا أن يكونوا بالدوام لمدة 15 ساعة بسبب كثرة الحالات والإصابات”، مُشيرًا إلى أن الحالات الحرجة تكثر وقت السحور والإفطار .