رئيس وزارء باكستان يزور المملكة خلال الأسبوع الجاري

علي القحطاني(صدى):

يستعد رئيس الوزراء شهباز شريف، لزيارة المملكة في أول محطة خارجية له منذ تسلمه لمهامه في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال عاصم افتخار أحمد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، أن “شهباز” يستعد لزيارة المملكة على رأس وفد رفيع المستوى خلال الأسبوع الجاري.

كما أوضح “افتخار” إن تلك الزيارة تهدف إلى تقوية العلاقات الاستراتيجية وتعزيز الحوار السياسي؛ لإيجاد حلول لقضايا منطقة الشرق الأوسط والأمة الإسلامية.

وكان البرلمان الباكستاني قد انتخب في وقت سابق من الشهر الجاري شهباز شريف رئيسًا جديدًا للوزراء.