سعود الطبية: 9 عيادات تعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر

الرياض(صدى):

تواصل مدينة الملك سعود الطبية العمل في 9 عيادات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك 1433هــ .

وأوضح مدير إدارة خدمات العيادات الخارجية فيصل المطيري بأن العيادات تعمل في الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحًا حتى نهاية شهر رمضان المبارك باستثناء يومي الجمعة والسبت، فيما يعود العمل فيها من الساعة 8 صباحًا ابتداءً من يوم العيد.

وأشار إلى أن العيادات هي: التأهيل الطبي، وصرف الدواء للحالات العاجلة الافتراضية، والأورام، وأمراض الدم، والباطنية الخاصة، والباطنية الافتراضية، وإجراءات العناية بالجروح، وجراحة التجميل الطارئة، والحروق الطارئة.