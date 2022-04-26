مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.3 % مغلقا عند 13503 نقاط (- 40 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 مليارات ريال.

وتراجع سهم “مصرف الراجحي” – الأكبر وزنا في السوق- بنسبة 1 % عند 181 ريالا.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”مصرف الإنماء” و”المتقدمة” و”ساب” و”كهرباء السعودية” و”بنك البلاد” و”المجموعة السعودية” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وهبط سهم “السعودي الفرنسي” اليوم بأكثر من 4 % عند 54.60 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم “سابك” بنسبة 3 % عند 125.20 ريال، وأغلق سهم “أرامكو السعودية” عند 43.35 ريال (+ 1 %).

وصعد سهم “بنك الجزيرة” بنسبة 2 % عند 31.85 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 2006، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول 2022.

وصعدت أسهم “وفرة” و”أمانة للتأمين” و”عناية” اليوم بالنسبة القصوى.