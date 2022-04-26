شاهد.. عمرو يوسف يحاول ضرب رامز جلال بعد اكتشاف مقلب “رامز موفي ستار”
حلّ الفنان عمرو يوسف، ضيفًا مع الفنان رامز جلال في حلقة برنامجه الرمضاني “رامز موفي ستار”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، اليوم الإثنين.
وتهكم رامز جلال في بداية تقديمه لحلقة برنامجه من الفنان عمرو يوسف، قائلًا: “نجم الحظ العاثر، العكوسات مبهدلاه ومعموله عمل على ظهر سمكة تايهة في بحيرة البردويل، حامل لواء الدقن البولند، دي دقن مراكبي”.
وحاول الفنان عمرو يوسف ضرب رامز جلال، وبعد اكتشافه المقلب، قائلًا: “المقلب جامد.. ومش عارف إزاي يبقى ياسر جلال أخوك”.
يُذكر أن برنامج “رامز موفي ستار” قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.
أغرب رد فعل من عمرو يوسف بعد رؤية رامز جلال#رامز_موڤي_ستار#رامز_موفي_ستار#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه@ramezgalal@GEA_SA@JCVD @AYoussef
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— MBC1 (@mbc1) April 26, 2022
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