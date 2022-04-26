شاهد.. الأمير خالد الفيصل يشارك المصلين إفطارهم في المسجد الحرام

مكة المكرمة(صدى):

شارك أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، المصلين إفطارهم في المسجد الحرام اليوم الثلاثاء.

وتفقد الأمير خالد الحرم المكي وضيوف الرحمن، للتأكد من سير الأمور على النحو الصحيح والذي يسمح للمصلين بأداء الصلوات بسلام .

ورافق أمير مكة المكرمة عدد من المسؤولين والمرافقين، على رأسهم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.