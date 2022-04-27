بالفيديو ..الجوازات : تأمين أكثر من 130 منصة لإنهاء إجراءات دخول المعتمرين

مكة المكرمة(صدى):

قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات بمنطقة مكة المكرمة، إنه تم تأمين أكثر من 130 منصة لإنهاء إجراءات دخول المعتمرين.

وأكد أن هناك كوادر مدربة على تقديم الخدمة، مضيفا أن هذه المنصة تعتمد على عدة تقنيات منها البصمة وجهاز عين الصقر لكشف التزوير في الوثائق الرسمية للسفر، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن هناك فرق فنية تعمل على مدار 24 ساعة للتأكد من جاهزية وعمل الأنظمة بالشكل المطلوب وحل ومعالجة أي مشكلة تظهر.