بالفيديو ..الجوازات : تأمين أكثر من 130 منصة لإنهاء إجراءات دخول المعتمرين
قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات بمنطقة مكة المكرمة، إنه تم تأمين أكثر من 130 منصة لإنهاء إجراءات دخول المعتمرين.
وأكد أن هناك كوادر مدربة على تقديم الخدمة، مضيفا أن هذه المنصة تعتمد على عدة تقنيات منها البصمة وجهاز عين الصقر لكشف التزوير في الوثائق الرسمية للسفر، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.
ولفت إلى أن هناك فرق فنية تعمل على مدار 24 ساعة للتأكد من جاهزية وعمل الأنظمة بالشكل المطلوب وحل ومعالجة أي مشكلة تظهر.
فيديو | متحدث جوازات #مكة_المكرمة لـ #نشرة_التاسعة: تأمين أكثر من 130 منصة لإنهاء إجراءات دخول المعتمرين.. وجهاز #عين_الصقر يكشف التزوير#الإخبارية pic.twitter.com/VjT38EzGsK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2022
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