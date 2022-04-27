مانشستر سيتى يفوز علي ريال مدريد فى قمة مثيرة بدوري أبطال أوروبا

وكالات(صدى):

حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً مثيرًا على نظيره ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

و أحرز هدف مانشستر سيتي الأول البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة الثانية، فيما سجل البرازيلي جابريال خيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 11 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 53 تمكن مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الثالث عن طريق فيل فودين.

وتمكن كريم بنزيما من تسجيل الهدف الأول لـ ريال مدريد في الدقيقة 33، فيما أحرز البرازيلي فينيسوس جونيور في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 74، أحرز البرتغالي برناندو سيلفا الهدف الرابع لـ مانشستر سيتي، فيما أحرز الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثالث لـ ريال مدريد في الدقيقة 83.