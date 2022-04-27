أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.99176، العملة مقابل الريال الواحد 0.25052

– الدولار: 3.75122، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658

– درهم إماراتي: 1.02127، مقابل الريال الواحد 0.97918

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71170

– دينار أردني: 5.29092، مقابل الريال الواحد 0.18901

– دينار كويتي: 12.26696 مقابل الريال الواحد 0.08152

– دينار بحريني: 9.95040، مقابل الريال الواحد 0.10050

– الريال القطري: 1.03027، مقابل الريال الواحد 0.97062

-الدرهم المغربي: 0.37618مقابل الريال الواحد 2.66106

– الجنيه المصري: 0.20259، مقابل الريال الواحد 4.93616