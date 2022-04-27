أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.99176، العملة مقابل الريال الواحد 0.25052
– الدولار: 3.75122، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658
– درهم إماراتي: 1.02127، مقابل الريال الواحد 0.97918
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71170
– دينار أردني: 5.29092، مقابل الريال الواحد 0.18901
– دينار كويتي: 12.26696 مقابل الريال الواحد 0.08152
– دينار بحريني: 9.95040، مقابل الريال الواحد 0.10050
– الريال القطري: 1.03027، مقابل الريال الواحد 0.97062
-الدرهم المغربي: 0.37618مقابل الريال الواحد 2.66106
– الجنيه المصري: 0.20259، مقابل الريال الواحد 4.93616
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