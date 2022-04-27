‏المسند: تتمركز قوة الحالة المطرية على المدينة المنورة

الرياض(صدى):

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أنه تتمركز قوة الحالة المطرية اليوم الأربعاء، على منطقة المدينة المنورة خاصة غربها ثم وسطها.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه من المتوقع أن تهطل أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة، كما متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على (أجزاء) من مناطق حائل، تبوك، القصيم، الرياض، الباحة، عسير، جازان.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أنه لا تزال الفرصة متهيئة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية والاجزاء الغربية من منطقة الرياض يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب المملكة.