مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 1 % مغلقا عند 13644 نقطة (+ 140 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.8 مليار ريال.

وارتفع سهما “أرامكو السعودية” و”سابك” عند 44.35 ريال (+ 2 %) للأول و129 ريالا (+ 3 %) للثاني.

وصعد سهم “الأهلي السعودي” بأكثر من 4 % عند 75 ريالا، عقب إعلان البنك ارتفاع أرباح الربع الأول 2022 إلى 4.5 مليار ريال وبارتفاع نسبته 32 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

وأغلق سهما “العربي الوطني” و”نماء للكيماويات” عند 35.40 ريال (+ 6 %) للأول و42 ريالا (+ 6 %) للثاني، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول 2022.

وتصدر سهم “سايكو” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 21.78 ريال، وسط تداولات على السهم بلغت 1.5 مليون سهم.

في المقابل، تراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 179 ريالا.

وكان المصرف قد أعلن ارتفاع أرباح الربع الأول 2022 إلى 4134 مليون ريال وبنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.