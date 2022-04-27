ما إمكانية السفر على السيارات الكهربائية؟.. نبيل برهانو يجيب (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

‏تحدث المحلل الاقتصادي و رئيس شركة قرافين فنتشر للاستثمار نبيل برهانو يجيب، عن إمكانية السفر على السيارات الكهربائية.

وقال برهانو :” أحد التحديات الموجودة مع السيارة الكهربائية هو استهلاكها للطاقة الغير متوقعة، فعندما نقول إن هذه السعة الكاملة للبطارية تكفيك ل٤٠٠ كيلو متر هي فعليا تكفيك لهذه المسافة في الوضع المثالي، ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة واستخدام المكيف واستخدام أي شئ كهربائي داخل السيارة فهذا يستهلك أكثر “.

َوأصاف:” شحن السيارات الكهربائية وقطع غيارها ليست مسائل معقدة، وفيما يخص عمليات مابعد البيع والصيانة، فميزة السيارات الكهربائية أن عدد القطع المستخدمة في تصنيعها عدد قليل جدا فعملية تجهيز مراكز الصيانة كذلك ليس بالجهد والعمل الكبير

#نشرة_الرابعة | المحلل الاقتصادي و رئيس شركة قرافين فنتشر للاستثمار نبيل برهانو: شحن السيارات الكهربائية وقطع غيارها ليست مسائل معقدة@NabilAlnoor pic.twitter.com/lRXJD0iBey — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 27, 2022