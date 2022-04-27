شاهد.. متحدث الأرصاد يوضح الهدف الرئيسي من برنامج استمطار السحب 

الرياض(صدى):

أوضح متحدث الأرصاد حسين القحطاني، أن برنامج استمطار السحب يستهدف زيادة الهاطل المطري في السحب القابلة للهطول، أو ما يسمى بالسحب الركامية الممطرة.

وأشار حسين القحطاني:” هذا المشروع يهدف إلى تحسين فرص سقوط الأمطار في المناطق التي يتكون عليها سحب ممطرة”، مبينا أن برنامج استمطار السحب يستهدف المناطق وسط المملكة مثل الرياض، القصيم، حائل كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية تشمل عسير والطائف عندما يكون هناك فرص مهيئة.

وتابع:” عملية الاستمطار لديها طابع معين، من خلال دراسة علمية واضحة”، موضحا: “عملية اختيار السحب، مقننة ومدروسة، عندما تكون السحب مهيئة للأمطار لزيادة فرص الهاطل المطري”.