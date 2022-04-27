بالفيديو .. تركيب منظمات الدخول الإلكترونية على طريق الملك فهد

الرياض(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض إنجاز المرحلة الأولى من تركيب منظمات الدخول الإلكترونية على طريق الملك فهد.

وأضافت أن ذلك يأتي ضمن المبادرة الهادفة إلى تحقيق انسيابية أكبر في الحركة المرورية على الطرق الرئيسية.

وأكدت أن هذه المنظمات تنظم عملية دخول المركبات من خلال حساسات رقمية ولوحة تحكم وإشارة مرورية ترسل رسائل تحذيرية تتغير بتغير منظم الدخول