مركز الورود الطبي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز الورود الطبي عن توفر أكثر من 35 وظيفة إدارية وصحية وفنية شاغرة لكلا الجنسين، للعمل بمدينة الرياض.

وأوضح المركز المسميات الوظيفية المطلوبة :

– صيدلي.

– جراح عام.

– استشاري أمراض القلب.

– استشاري جراحة المناظير.

– استشاري أمراض الكلى والمسالك البولية.

– استشاري أنف وأذن وحنجرة.

– استشاري طب الأطفال.

– استشاري مخ وأعصاب.

– استشاري طب الباطنية.

– استشاري أمراض جلدية.

– أخصائية طب العيون.

– أخصائية نساء وولادة.

– طبيب أسنان.

– أخصائية أول مختبرات طبية.

– أخصائي التعقيم الطبي.

– أخصائي مكافحة العدوى.

– اختصاصي علاج طبيعي.

– أخصائي السلامة والصحة المهنية.

– أخصائي أشعة.

– رئيس تمريض.

– ممرض.

– فني مختبر.

– فني أشعة.

– فني تعقيم.

– فني علاج طبيعي.

– فني بصريات.

– مدير مالي.

– مدير مشتريات.

– محاسب.

– مسؤول التأمين الطبي.

– مسؤول موافقات التأمين.

– موظف استقبال.

– كاشير.

– كاتب استقبال عيادات.

– أخصائي تسويق.

– فني سجلات طبية.

– مهندس مرافق وصيانة.

وأشار إلى أن التقديم متاح من الآن، من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني مع كتابة مسمى الوظيفة

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