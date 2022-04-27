مركز الورود الطبي يعلن عن وظائف شاغرة
أعلن مركز الورود الطبي عن توفر أكثر من 35 وظيفة إدارية وصحية وفنية شاغرة لكلا الجنسين، للعمل بمدينة الرياض.
وأوضح المركز المسميات الوظيفية المطلوبة :
– صيدلي.
– جراح عام.
– استشاري أمراض القلب.
– استشاري جراحة المناظير.
– استشاري أمراض الكلى والمسالك البولية.
– استشاري أنف وأذن وحنجرة.
– استشاري طب الأطفال.
– استشاري مخ وأعصاب.
– استشاري طب الباطنية.
– استشاري أمراض جلدية.
– أخصائية طب العيون.
– أخصائية نساء وولادة.
– طبيب أسنان.
– أخصائية أول مختبرات طبية.
– أخصائي التعقيم الطبي.
– أخصائي مكافحة العدوى.
– اختصاصي علاج طبيعي.
– أخصائي السلامة والصحة المهنية.
– أخصائي أشعة.
– رئيس تمريض.
– ممرض.
– فني مختبر.
– فني أشعة.
– فني تعقيم.
– فني علاج طبيعي.
– فني بصريات.
– مدير مالي.
– مدير مشتريات.
– محاسب.
– مسؤول التأمين الطبي.
– مسؤول موافقات التأمين.
– موظف استقبال.
– كاشير.
– كاتب استقبال عيادات.
– أخصائي تسويق.
– فني سجلات طبية.
– مهندس مرافق وصيانة.
وأشار إلى أن التقديم متاح من الآن، من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني مع كتابة مسمى الوظيفة
[email protected]
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