الإذاعة والتلفزيون تشعل وسائط التواصل الاجتماعي بلقاء فنان العرب

الرياض(صدى):

أشعلت هيئة الإذاعة والتلفزبون عبر برنامج مراحل والذي يقدمه علي العلياني عبر قناة sbc ، فتيل صراع قديم في الوسط الفني بين فنان العرب محمد عبده والراحلين طلال مداح، وأبوبكر سالم.

وأحدث حديثه حول أغنيتين وطنيتين للفنانين الكبيرين، ووصفها لهما بالضعيفة المستوى، ضجة إعلامية كبيرة، وأثارت ردود أفعال واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، في تواصل جديد مع جمهوره العريض.

وكشف فنان العرب الفنان محمد عبده أسرار جديدة عن تفاصيل حياته المهنية لدى حديثه لبرنامج (مراحل) ولكن أكثر ما أثار حفيظة محبيه من الفنانين والجمهور المتابع والمحب لأغانيه، عندما جاء فنان العرب على ذكر الفنان الكبير الراحل طلال مداح والفنان أبو بكر سالم، حيث وصف أغنيتهما الوطنيتين(وطني الحبيب) و(يا بلادي واصلي)، بان مستوى الأغنيتين ضعيف، الأمر الذي دفع الفنان رابح صقر بالرد عليه من باب المحبة والمودة لفنان العرب بأغنية (على الهادي)، موجها نقدا ناعما له بأنه زاد العيار عيارين ولمس منطقة لم يكن موفقا فيها بخاصة العملاقين طلال مداح وأبو بكر سالم.

وانهالت ردود أفعال واسعة على حديث محمد عبده على وسائط التواصل الاجتماعي حيث قال مشهور التواصل الاجتماعي نايفكو : مع تقديري للفنان الكبير محمد عبده، فأغنية طلال مداح وطني الحبيب وأغتية أبو أصيل يا بلادي واصلي أغاني خالدة محفورة في الذاكرة والوجدان.. وهي إرث وطني عظيم .. العبرة ليست بالعدد.).

ورد الفنان رابح صقر على التغريدة: كلنا نحب محمد عبده ولكن اللقاء هذا في اسقاطات كثيره، استاذنا محمد عبدة ع الهادي ع الهادي، فيما علق الكاتب تركي الحمد : ‏طلال مداح، رحمه الله، كان فنانا كله مشاعر وأحاسيس، يغني بقلبه وروحه قبل صوته، وابوبكر سالم، رحمه الله، كان فنان نخبة في كلماته والحانه واداءه، وليس كل أحد ينسجم معه. كان بإمكان فناننا القدير محمد عبده أن يترحم عليهما، ويمتنع عن الخوض في سيرتهما تقديرا لهما وكفى..

وقال علي البخيتي : محمد عبده لم يسيء لأبو_بكر سالم ولا ل‫طلال مداح‬،، قد يكون رأيه غير منصف في فنهم لكنه لم يسيء لأشخاصهم، المميز في محمد عبده صراحته وعفويته، على عكس تصنع ومجاملات غيره من الفنانين، أما آراءه هو حر فيها، وأرى أن محبي الفنانَين هم من أسائوا لمحمد عبده.

وقال محمد الشيخ : إن كان لحن “وطني الحبيب” مسروقًا بالفعل كما ادّعى محمد عبده، فشكرًا لذاك “السارق” الوطني الشريف الذي بفضل سرقته الذكية ألبس تلك القصيدة أجمل لحن، وزينها بأعذب صوت ليقدم للوطن تلك الأغنية الوطنية الخالدة التي لم تخلد مثلها أغنية حتى سكنت في وجدان كل السعوديين.

يشار إلى أن برنامج ” مراحل ” الذي يقدمه علي العلياني خلال شهر رمضان الكريم، يأتي ضمن برامج الدورة الرمضانية 2022 الذي حشدت لها هيئة الإذاعة والتلفزيون عدد كبير من الطاقات الإبداعية ونجوم الفن والثقافة والرياض، واشتمل على عدد كبير من الأعمال الدرامية والمسلسلات قد لاقت رواجا كبير وحظيت بنسبة مشاهدة عالية.