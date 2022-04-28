أبطال آسيا.. الهلال يواجه شباب أهلي دبي في دور الـ16

نواف السالم(صدى):

يستعد الهلال حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا، لملاقاة نظيره فريق شباب أهلي دبي الإماراتي في دور الستة عشر من البطولة.

كما يلتقي الشباب متصدر المجموعة الثانية نظيره فريق ناساف الأوزبكي، فيما يصطدم الفيصلي بنظيره فولاذ خوزستان الإيراني، ويلتقي الدحيل القطري بمواطنه فريق الريان وصيف المجموعة الأولى.

وتقام مباريات دور الستة عشر من البطولة القارية بنظام التجمع في فبراير القادم، ويستمر حتى نهاية دور نصف النهائي الذي سيقام في الشهر ذاته، على أن يقام النهائي من مواجهتي ذهاب وإياب.