أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.94239، العملة مقابل الريال الواحد 0.25365

– الدولار: 3.75080، العملة مقابل الريال الواحد 0.26661

– درهم إماراتي: 1.02115، مقابل الريال الواحد 0.97929

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71917

– دينار أردني: 5.29033، مقابل الريال الواحد 0.18903

– دينار كويتي: 12.24635 مقابل الريال الواحد 0.08166

– دينار بحريني: 9.94816، مقابل الريال الواحد 0.10053

– الريال القطري: 1.03016، مقابل الريال الواحد 0.97073

-الدرهم المغربي: 0.37504مقابل الريال الواحد 2.66917

– الجنيه المصري: 0.20273، مقابل الريال الواحد 4.93261