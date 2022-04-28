اشتراطات وضواط التعامل مع أراضي المساجد التي ليس لها صك ثابت

الرياض(صدى):

نصت آلية موافقة مجلس الوزراء على التعامل مع الأرض التي بُني عليها مسجد وليس لها صك تملك ثابت، باشتراطات وهي:

– أن يتم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة وعضوية ممثلين عن كل من وزارتي الشؤون الإسلامية وكذلك الشؤون البلدية، بهدف حصر تلك المساجد.

– وسيتم معالجة حالة كل مسجد وفق ضوابط معينة، ويصدر صك له إن كان موقعه لا يعترض خطوط التنظيم، ولا يتعارض مع المخطط التنظيمي المعتمد.

وأفادت الآلية بأنه في حال اعتراض المسجد لخطوط التنظيم يتم إصدار قرار مساحي وتستكمل إجراءات إصدار الصك”.

وأضافت:” أنه في حال التعذر، سيتم إحالة الموضوع إلى وزارة الشؤون الإسلامية، لنقل المسجد إلى موقع آخر، أو الاكتفاء بالمسجد القريب منه”.

وأكدت أنه سيتم معالجة أوضاع هذه المساجد بناءً على مدى الاستفادة منها، فإذا كان المسجد يحقق الحد الأدنى من الاستفادة منه وتقام فيه الصلوات الخمس، ولا يترتب عليه إحداث هجرة جديدة؛ فيدرس تخطيطيا لضمان عدم التعارض مع أولويات التنمية