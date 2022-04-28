حالة نادرة تجعل قلب رجل يملأ صدره بالكامل

أميرة خالد(صدى):

تسببت حالة مرضية نادرة إلى جعل قلب رجل يتضخم لدرجة أنه ملأ تجويف صدره بالكامل، فضلا عن شعوره بعدم القدرة على التنفس.

وذكر الأطباء إلى أن الرجل في منتصف العمر ويعاني من حالة مرضية تعرف باسم “اسم القلب «من الجدار للجدار»، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وأرجع الأطباء سبب ذلك إلى شذوذ إبشتاين، وهو عيب في القلب يوجد عادة عند الرضع، مؤكدين أن هذا العيب يتسبب في فشل الصمامات على الجانب الأيمن من القلب في الإغلاق بشكل صحيح، مشرين أنهم أجروا للمريض عملية جراحية، وأن حالته أصبحت مستقرة.