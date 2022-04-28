نواف السروري في ذمة الله

جازان(صدى):

انتقل إلى رحمةِ اللهِ تعالى الأستاذ نواف بن عبدالحفيظ السروري عن عُمرٍ يُناهزُ ٣٧ عاماً إثرَ عارضٍ صحي ألم به ، ووريَ جُثمانَهُ الثَّرَى في مقبرةِ مدينة جازان بقرية القعارية ٠

والفقيد إبن الأستاذ عبدالحفيظ مهدي السروري رئيس قسم الإختبارات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان سابقا ٠

وأخو كُلٍ من : مهدي السروري، وعبدالله السروري، وعلي السروري، ورمزي السروري٠

تغمد الله الفقيدَ بواسعِ رحمتِه ومغفرته، وأسكنهُ فسيحَ جناته ، وألهم أهلَهُ وذويَهُ الصبرَ والسلوان ، إنا لله وإنا إليه راجعون٠