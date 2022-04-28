شاهد.. رامز جلال يسخر من زيزو: حاكم مملكة اللبان الدكر

أميرة خالد(صدى):

حل أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ضيفا علي برنامج المقالب رامز موفي ستار، الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وسخر رامز جلال في بداية تقديمه لحلقة برنامجه من زيزو، قائلًا: “لاعب الزمالك الحريف، نجم ركلات الترجيح اللي هنركبه المراجيح، معانا السلطان زيزو الثالث، حاكم مملكة اللبان الدكر”.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء، منهم: ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.