شركة الزمازمة تعلن فتح باب التوظيف الموسمي للحج

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الزمازمة، فتح باب التوظيف الموسمي لحج عام 1443هـ/1444هـ، وذلك لجميع المؤهلات.

َوأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة :

– مدير مركز التوجيه والتفويج.

– نائب مدير مركز التوجيه والتفويج.

– مشرف فترة.

– منسق سقيا ميداني.

– مدير فرع.

– نائب مدير فرع.

– مشرف ميداني.

– موزع ميداني.

– مدير إدارة المتابعة والمراقبة الميدانية.

– نائب مدير إدارة المتابعة والمراقبة الميدانية.

– متابع ميداني.

– منسق إدارة المتابعة والمراقبة الميدانية

– منسق إدارة الطوارئ.

– منسق ضابط الاتصال اللاسلكي.

– مسئول موارد بشرية.

– مسئول علاقات عامة.

– سكرتير.

– مدير.

– نائب مدير.

– مشرف فترة.

– مراقب حركة.

– مراقب جودة.

– مشرف إنتاج.

– مسؤول سلامة.

– أخرى.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 1443/09/28هـ الموافق 2022/04/29م، وذلك من خلال الموقع