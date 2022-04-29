شركة الزمازمة تعلن فتح باب التوظيف الموسمي للحج
أعلنت شركة الزمازمة، فتح باب التوظيف الموسمي لحج عام 1443هـ/1444هـ، وذلك لجميع المؤهلات.
َوأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة :
– مدير مركز التوجيه والتفويج.
– نائب مدير مركز التوجيه والتفويج.
– مشرف فترة.
– منسق سقيا ميداني.
– مدير فرع.
– نائب مدير فرع.
– مشرف ميداني.
– موزع ميداني.
– مدير إدارة المتابعة والمراقبة الميدانية.
– نائب مدير إدارة المتابعة والمراقبة الميدانية.
– متابع ميداني.
– منسق إدارة المتابعة والمراقبة الميدانية
– منسق إدارة الطوارئ.
– منسق ضابط الاتصال اللاسلكي.
– مسئول موارد بشرية.
– مسئول علاقات عامة.
– سكرتير.
– مدير.
– نائب مدير.
– مشرف فترة.
– مراقب حركة.
– مراقب جودة.
– مشرف إنتاج.
– مسؤول سلامة.
– أخرى.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 1443/09/28هـ الموافق 2022/04/29م، وذلك من خلال الموقع
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