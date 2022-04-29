بالفيديو.. عبدالله المعيوف: أتحمل خسارة الهلال في مباراة استقلال دوشنبة

ماجد محمد(صدى):

كشف الحارس عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الكروي الأول في الهلال، عن المباراة التي يتحمل مسؤولية خسارتها خلال مشواره مع حامل لقب دوري أبطال آسيا.

وأوضح عبدالله المعيوف، لبرنامج “كورة”: “مواجهة استقلال دوشنبة خلال دور المجموعات الموسم الماضي ربحنا مباراة وخسرنا مباراة وفي هذة المباراة كنت بعيد عن المستوى وارتكبت أخطاء في التوقع ولكن كرة القدم دائمًا تعلم”.

وتابع: “كنت حزين للغاية لأني دائما أبحث عن مغادرة الملعب وأنا راض عن أدائي وصراحة كانت من اسوأ التصفيات اللي لعبناها تصفيات العام الماضي لكن الحمد لله تأهلنا وواصلنا المشوار حتى الفوز باللقب في النهاية”.