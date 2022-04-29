وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأوضح البنك الإسلامي، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي مطور التصميم: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التصميم، علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة، ومدير الأسواق العالمية والدخل الثابت: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى توفر وظيفة مساعد إداري/ خدمات السفارات والمراسم: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأشار إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 مايو 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع البنك الإسلامي للتنمية